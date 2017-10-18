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Аналитики: «Бруклин» с Мозговым начнёт сезон НБА поражением от «Индианы»

18 октября 2017, среда. 18:45 Ставки

19 октября состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Бруклин Нетс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов. Начало — в 2:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение «Пэйсерс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.72. Шансы «Бруклина» оценены в 2.60, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 13.0.

Ставку на победу «Бруклина» с учётом ОТ можно сделать за 2.40, а на победу «Пэйсерс» — за 1.60 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на ТБ 216,5 очка — 1.86, а на ТМ 216,5 очка — 2.03.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Индиана Пэйсерс Тимофей Мозгов коэффициенты
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