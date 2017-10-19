Северная Корея легализует ставки на скачки для ядерного вооружения

Правительство Северной Кореи пытается найти новые источники пополнения государственного бюджета за счёт легализации ставок на скачки в рамках программы ядерного вооружения.

В воскресенье около Пхеньяна состоялись скачки на лошадях. Ранее ставки на скачки были в стране незаконными и грозили тюремным заключением на срок до трёх лет. Перед началом скачек игрокам в возрасте от 12 лет и старше разрешалось делать ставки на жокеев.

По мнению экспертов, реальная цель этого шага заключается в пополнении государственного бюджета иностранной валютой.