Аналитики: «Бруклин» с Мозговым проиграет «Кливленду» Джеймса в матче НБА

26 октября состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, и клубом «Кливленд Кавальерс». Начало — в 2:30 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Кливленду» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.44. Шансы «Бруклина» оценены в 3.60, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.



Ставку на победу «Бруклина» с учётом ОТ можно сделать за 3.50, а на победу «Кливленда» — за 1.41 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 230,5 очка — 1.86, а на ТМ 230,5 очка — 2.03.