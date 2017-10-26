Согласно котировкам «Олимпиакос» нанесёт «Химкам» первое поражение в Евролиге

26 октября состоится матч 4-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Олимпиакосом» и «Химками». Начало — в 21:15 мск.



Букмекеры не верят в «Химки» и предлагают поставить на победу российской команды в основное время за 2.81. Шансы греческого клуба оценены в 1.62, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.0.



Ставку на победу «Олимпиакоса» с учётом ОТ можно сделать за 1.57, а на победу «Химок» — за 2.72 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 179,5 очка — 1.87, а на ТМ 179,5 очка — 1.87.