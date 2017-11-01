«Севилья» — «Спартак»: прогноз Юрия Розанова на исход

Спортивный телекомментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.47 (см. все коэффициенты на матч)

«Первое правило любой ставки – надо играть «по линии». Грубо говоря, ты эту линию как бы рисуешь сам. А потом сверяешь с той, что есть. У меня вышел огромный зазор. Думаю, что «Севилью» с таким отрывом давать нельзя. Посмотрел их матч с «Леганесом» в субботу. Ну, не летят они. Хоть и выиграли. Так что плясать буду от «Спартака».

Условные (+1) не очень привлекают: если окажусь не прав, так может и это не пройти. Лучше уж рисковать и играть х2. За царский ответ. Ещё вариант – обе забьют. Он вообще кажется почти верняком. Понятно, что оплачивается хуже, чем «Спартак» не проиграет». Дальше пляшем от настроения. Насколько оно боевое в момент ставки? У меня достаточно боевое. К тому же я понимаю, что коэффициент к матчу будет продолжать падать. Надо ставить скорее. «Спартак» не проиграет за 2.47», — приводит слова Розанова сайт БК «Винлайн».

Матч «Севилья» — «Спартак» состоится сегодня, 1 ноября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 22:45 мск.