Букмекеры оценили шансы «Зенита» в выездном матче Лиги Европы с «Русенборгом»

В четвёртом туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Русенборгом».



На победу российского клуба предлагается ставить за 1.98. Шансы «Русенборга» набрать три очка котируются за 3.88. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.76 (см. все коэффициенты на матч).



В плане результативности эксперты склоняются в пользу варианта тотал меньше 3,5 гола. На данный исход можно поставить за 1.34. ТБ 3,5 оценивается коэффициентом 3.20.



Согласно котировкам, оба клуба имеют хорошие шансы отличиться забитыми мячами в предстоящей встрече. Коэффициент на «обе забьют» составляет всего 1.80. Обратный исход котируется за 2.10.



Матч «Русенборг» — «Зенит» пройдёт 2 ноября в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и начнётся в 23:05 мск.