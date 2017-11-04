Робби Сэвидж: «Вест Хэм» забьёт «Ливерпулю», но проиграет

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед" — «Ливерпуль». Встреча состоится 4 ноября, начало — в 20:30 мск.



Ставка: „обе забьют“ и победа „Ливерпуля“ за 3.40 (см. все коэффициенты).



«Эти команды не любят играть вничью: в 12 последних личных встречах кто-то обязательно побеждал. И вроде бы „Ливерпуль“ фаворит, но мерсисайдцы — худший клуб АПЛ по пропущенным на чужом поле голам. Так что ставлю на „обе забьют“ и победу гостей», — сказал Сэвидж.