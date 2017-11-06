«Динамо» (Москва) — «Северсталь»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Журналист «Чемпионата» Александр Служаков предложил свой вариант ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) — «Северсталь».

Ставка: тотал больше 4 шайб за 1.81 (см. все коэффициенты на матч), победа «Динамо» и тотал больше 4,5 шайбы за 3.6 (см. все коэффициенты на матч).

«У „Динамо“ весь сезон огромные проблемы в домашних встречах, побед в основное время всего две. Последние три матча доходили до буллитных серий. Виной всему бездарная игра бело-голубых в нападении — всего 4 заброшенных шайбы за 5 матчей. Если бы хуже играл Ерёменко, то команда Воробьёва вообще бы оставалась без очков, да и так она уже не входит в восьмёрку на Западе, если считать потерянные очки.

«Северсталь» неожиданно здорово заиграла в последнее время, прошмыгнула мимо «Динамо» и обосновалась на 6-й строчке Западной конференции. Но и здесь с нападением не полный порядок, череповчане также выезжают в основном за счёт качественной обороны.

Тем не менее думаю, что сейчас нужно идти против трендов. Да, «Северсталь» в последних матчах мало забивает и мало пропускает, но обычно команда Гулявцева более открыта, креативна. Что-то нужно делать и динамовцам. Нельзя же вечно так уныло атаковать. Ерёменко всё-таки не молод, не может он вечно выручать. Сейчас у него нет смены, Александр мог устать.

Букмекеры опустили тотал уже до 4 шайб. Мне кажется, стоит этим воспользоваться. Предположу, что как минимум 5 шайб в этой встрече мы увидим. У «Северстали» заканчивается тяжёлая выездная встреча, и оборона может начать ошибаться, что пойдёт на пользу «Динамо». Если есть возможность и желание рискнуть, то попробовал бы сыграть победу хозяев через тотал больше 4,5 шайбы".

Старт встречи — 6 ноября в 17:00 мск.