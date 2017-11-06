Букмекеры уверены, что Месси забьёт Акинфееву в матче Россия — Аргентина

Букмекеры обновили линию на контрольный матч Россия — Аргентина, который пройдет 11 ноября на стадионе «Лужники». Начало — в 16:00 мск.



Это будет первый матч в «Лужниках» после грандиозной реконструкции стадиона к чемпионату мира 2018 года.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси должен принять участие в матче. Поставить на его гол предлагается за 1.80 (см. все коэффициенты).

Сделать ставку на то, что сборная Аргентины не сумеет забить в матче с Россией, можно скоэффициентом 4.20.