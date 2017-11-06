Стартап EtherSport запустил разработку «новаторской платформы для ставок»

Популярный стартап EtherSport объявил о запуске продажи токенов для разработки «новаторской платформы для ставок на спорт».



EtherSport начнёт работу двумя пакетами. Одним из них будет лотерея, не основанная на произвольных числах, а требующая от игроков определения результатов реальных спортивных соревнований. Игрокам для победы нужно использовать свои собственные знания и аналитические навыки.



Другой пакет — P2P Betting Exchange со ставками видов «один на один» и «один против всех». Процесс ставок и выигрыш доходов анонимен, прозрачен и мгновенно оплачивается через блок-цепочку, что защищает игроков от рисков и мошенничества.



Другие функции включают в себя гарантированные неограниченные выигрыши, отсутствие ограничений размеров ставок и защиту пользовательских данных.