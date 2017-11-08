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Генпрокурор Техаса назвал федеральный запрет на ставки неконституционным

Ставки

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон назвал федеральный запрет США на участие в азартных играх неконституционным в заявлении, опубликованном американской коалицией по спортивным ставкам (ASBC).

Комментарии были сделаны в отношении штата Нью-Джерси по делу, в котором штат пытается частично отменить запрет в соответствии с Федеральным законом о защите профессионального и любительского спорта (PASPA).

«Штаты должны сами решить, хотят они легализовывать ставки на спорт или нет. Нынешний запрет не соответствует конституции страны», — отметил Пэкстон.

Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
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