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Согласно котировкам сборная Хорватии легко победит Грецию в первой стыковой игре

Ставки

9 ноября в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018 встретятся сборные Хорватии и Греции. Начало — в 22:45 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Хорватии за 1.46. Шансы Греции на победу оценены коэффициентом 9.40. Поставить на ничью можно за 4.28.

Аналитики считают, что матч будет малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.48, а на ТМ 2,5 гола — за 1.61 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.75.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Греции - Футбол Сборная Хорватии — Футбол коэффициенты
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