Александр Зверев — Марин Чилич: ставка на победителя от Анны Чакветадзе

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Александр Зверев (Германия) — Марин Чилич (Хорватия) в 1-м туре группового этапа итогового турнира ATP.

Ставка: победа Марина Чилича за 1.99 (см. все коэффициенты на матч)

«Равные шансы у теннисистов в этой встрече. И это понятно. У Зверева преимущество в личных встречах, он выиграл три матча из четырёх у хорвата. Но в то же время видно, что Саша к концу сезона уже не может найти силы на матчи. Игра его во многих встречах просто разваливается. Он третий в мировом рейтинге, и это в 20 лет. Это прекрасно. Но сейчас он играет хуже, чем на протяжении большей части сезона. Получится ли преобразиться? Сумел ли он набраться сил за прошедшие 10 дней? Это покажет первый матч.



Чилич всё последнее время играет неплохо, нигде сразу не вылетает, проходит всякий раз далеко. Но добраться до нового титула у Марина никак не выходит. Зал вроде бы ему должен подходить больше, чем Звереву. Стиль у Чилича предусматривает быстрый выигрыш мяча. Саша больше любит разыгрывать. Но опять же мы не знаем, насколько быстрое покрытие в этом году постелили.



И всё-таки делаю выбор в пользу Чилича. Зверев пока не убеждает, что он хорошо готов к финальному турниру», — отметила Чакветадзе.

Старт матча — 12 ноября в 23:00 мск.