Букмекеры оценили шансы сборной Италии отыграться у Швеции и выйти на ЧМ-2018

13 ноября в ответном стыковом матче квалификации ЧМ-2018 встретятся сборные Италии и Швеции. Начало — в 22:45 мск. В первом матче победила Швеция — 1:0.



Букмекеры предлагают поставить на победу Швеции за 7.80. Шансы Италии на победу оценены коэффициентом 1.53. Поставить на ничью после 90 минут можно за 4.10.



Аналитики считают, что матч будет малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.40, а на ТМ 2,5 гола — за 1.65 (см. все коэффициенты).



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.44. Коэффициент на проход Швеции — 1.95, на проход Италии — тоже 1.95. (полные коэффициенты на исход).



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