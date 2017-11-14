Германия — Франция: букмекеры оценили шансы команд в товарищеском матче

14 ноября в товарищеском матче встретятся сборные Германии и Франции. Начало — в 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Франции за 3.38. Шансы Германии на победу оценены коэффициентом 2.26. Поставить на ничью можно за 3.46.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.09, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.82. Коэффициент на гол Тимо Вернера — 2.35, следом идут Сандро Вагнер (2.90) и Антуан Гризманн (3.10).

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