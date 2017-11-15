Перу — Новая Зеландия: специалисты назвали фаворита в борьбе за путёвку на ЧМ

16 ноября в ответном матче межконтинентального плей-офф квалификации ЧМ-2018 встретятся сборные Перу и Новой Зеландии. Начало — в 05:15 мск. В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0.

Букмекеры считают явным фаворитом пары сборную Перу, коэффициент на её проход на ЧМ-2018 — 1.1, на Новую Зеландию можно поставить за 6.0.

Что касается исхода встречи, то и здесь шансы перуанцев заметно выше. Победа хозяев котируется за 1.23, ничья — за 6.68, победа Новой Зеландии — за 15.0.

И на тотал больше 2,5, и на тотал меньше 2,5 выставлен коэффициент 1.95 (см. все коэффициенты).