Пабло Карреньо-Буста — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Доминик Тим (Австрия) во 2-м туре группового этапа итогового турнира ATP.

Ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01 (см. все коэффициенты)

«Травма Рафаэля Надаля всё-таки дала о себе знать. Не мог он полноценно играть в первом матче с Давидом Гоффеном, и в итоге Рафа проиграл. Ну а уже после матча испанец заявил, что снимается с турнира. Вновь не получится у него выиграть итоговый чемпионат.



Заменит Надаля другой испанец, Пабло Карреньо Буста. Очень мне нравится этот теннисист. Он боец, трудолюбивый. Но после US Open, где он был в полуфинале, дальше у него что-то пошло не так. Сплошные поражения. Возможно, Пабло устал, возможно, эмоции все уже растратил. Не знаю, что с ним творится в последнее время. В принципе, с Домиником Тимом история похожая.



Вроде бы австриец должен легко побеждать, но он совсем потерял уверенность, это было видно по матчу с Димитровым. Так что я не верю в быстрое завершение встречи. Предположу, что теннисисты сыграют больше 22,5 гейма», — отметила Анна Чакветадзе.

Старт матча — 15 ноября в 23:00 мск.