Бывший исполнительный директор Betfair вошёл в совет директоров William Hill

Главный исполнительный директор Johnston Press Эшли Хайфилд ушёл из правления букмекерской компании William Hill.



Хайфилд, который был председателем Комитета по корпоративной ответственности, официально ушёл с поста директора сегодня, о своем намерении уйти в отставку он сообщил ещё в прошлом месяце.

Его заменил бывший исполнительный директор Betfair Марк Букер, который взял на себя эту роль с сегодняшнего дня.

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