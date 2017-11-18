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Бывший исполнительный директор Betfair вошёл в совет директоров William Hill

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Главный исполнительный директор Johnston Press Эшли Хайфилд ушёл из правления букмекерской компании William Hill.

Хайфилд, который был председателем Комитета по корпоративной ответственности, официально ушёл с поста директора сегодня, о своем намерении уйти в отставку он сообщил ещё в прошлом месяце.

Его заменил бывший исполнительный директор Betfair Марк Букер, который взял на себя эту роль с сегодняшнего дня.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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