Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные

SportPesa стал официальным партнёром Football Manager

Ставки

Кенийский оператор ставок на спорт SportPesa договорился о пятилетней сделке и стал официальным партнёром популярной серии компьютерных игр, симуляторов футбольного менеджмента Football Manager.

В рамках этого инновационного партнёрства SportPesa будет получать внутриигровую рекламу во время симуляций матчей. Также контент оператора появится на страницах игры в социальных сетях.

Шон Симмондс, руководитель отдела маркетинга SportPesa, отметил: «Мы очень рады заключить партнёрство с Football Manager, эта игра по праву обожаема тысячами поклонников футбола по всему миру».

Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
Теги
Спонсорские контракты с букмекерами
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент