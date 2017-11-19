SportPesa стал официальным партнёром Football Manager

Кенийский оператор ставок на спорт SportPesa договорился о пятилетней сделке и стал официальным партнёром популярной серии компьютерных игр, симуляторов футбольного менеджмента Football Manager.



В рамках этого инновационного партнёрства SportPesa будет получать внутриигровую рекламу во время симуляций матчей. Также контент оператора появится на страницах игры в социальных сетях.



Шон Симмондс, руководитель отдела маркетинга SportPesa, отметил: «Мы очень рады заключить партнёрство с Football Manager, эта игра по праву обожаема тысячами поклонников футбола по всему миру».