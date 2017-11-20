В Бангладеше за ставки на крикет арестованы 77 человек

В Бангладеше стартовала серия полицейских рейдов по борьбе с незаконными ставками на матчах турнира по крикету Twenty20, сообщили представители турнира.



По словам официальных лиц, около 77 человек были арестованы на двух крикетных площадках в городах Дакка и Силхет в течение последних дней за ставки во время матчей Премьер-лиги Бангладеша (BPL).



В Бангладеше ставки запрещены на законодательном уровне, но предполагаемые преступники — 10 из которых являются гражданами Индии — использовали свои мобильные телефоны для размещения ставок в режиме реального времени, заявил журналистам секретарь BPL Исмаил Хайдер Маллик.