Согласно котировкам, «Филадельфия» выиграет у «Каролины» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфии Флайерз» — «Каролина Харрикейнз», который состоится 4 января. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Филадельфию Флайерз». Коэффициент на победу в основное время — 2.35, по итогам всей встречи — 1.83.



Шансы «Каролины Харрикейнз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.65, а с учётом овертайма — за 2.03.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.10.



Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.90.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.74, меньше 5,5 — за 2.14.



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