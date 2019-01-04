Букмекеры: ЦСКА одержит пятую победу подряд в матче КХЛ с «Витязем»

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — ЦСКА. Начало встречи 4 января 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.37. Шансы «Витязя» на победу оценены коэффициентом 6.30. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.90.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.95, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.89.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.21, а на победу «Витязя» — 4.65. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу красно-синих (9.60).



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