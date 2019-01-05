Аналитики: «Коламбус» выиграет у «Каролины» в матче НХЛ, Панарин наберёт очки

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс», который состоится 5 января. Начало — в 3:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Коламбус Блю Джекетс». Коэффициент на победу в основное время — 2.30, по итогам всей встречи — 1.80.



Шансы «Каролины Харрикейнз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.71, а с учётом овертайма — за 2.07.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.10. Поставить на то, что российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин наберёт очки, предлагают за 1.48.



Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.25.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.70, меньше 5,5 — за 2.21.



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