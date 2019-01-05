Букмекеры: Медведев обыграет Цонгу и выйдет в финал турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Канады Милоша Раонича (5) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. За выход в финал Медведев поспорит с Жо-Вильфридом Цонгой (Франция).

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Цонги оценивается коэффициентом 2.05, победа с форой «+2,5» гейма — 1.53.



Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.85. На то, что он сумеет отыграть фору «-2,5» гейма, можно поставить за 2.44.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.41. Тотал больше 22,5 гейма оценён в 1.58.



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