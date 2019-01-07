Букмекеры: «Ак Барс» одержит четвёртую победу подряд в матче КХЛ с «Витязем»

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Ак Барс». Начало встречи 7 января 2019 года запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Ак Барс» и предлагают поставить на казанцев за 1.85. Шансы «Витязя» на победу оценены коэффициентом 3.74. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.00.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.92, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.92.



Коэффициент на итоговую победу «Ак Барса» — 1.49, а на победу «Витязя» — 2.70. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.80).



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