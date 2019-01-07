«ХК Сочи» прервёт неудачную серию в матче КХЛ с «Сибирью», уверены эксперты

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «ХК Сочи» — «Сибирь». Начало встречи 7 января 2018 года запланировано на 17:00 мск. «Сочи» проиграл три матча подряд.



Букмекеры предлагают поставить на «ХК Сочи» за 1.73. Шансы «Сибири» на победу оценены коэффициентом 4.40. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.96.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.92, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.92.



Коэффициент на итоговую победу «Сибири» — 3.20, а на победу «ХК Сочи» — 1.37. Наиболее вероятный счёт по итогам основного времени — 2:2 (8.60).



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