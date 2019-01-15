Аналитики: сборная России победит Бразилию на ЧМ-2019 по гандболу среди мужчин

Букмекеры назвали фаворита матча группового этапа чемпионата мира — 2019 по гандболу среди мужских команд Россия — Бразилия, который состоится сегодня, 15 января. Начало матча запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры считают Россию фаворитом и предлагают поставить на номинальных хозяев за 1.58. Шансы Бразилии на победу оценены коэффициентом 3.16. Поставить на ничью можно за 8.70.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 54,5 гола принимаются за 2.25, а на ТМ 54,5 гола — за 1.57. Победа россиян с форой «-2,5» оценена в 2.13, победа бразильцев с форой "+2,5" — в 1.65.



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