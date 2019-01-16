Согласно котировкам, в ответной игре Кубка Испании «Леганес» — «Реал» обе забьют

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/8 финала Кубка Испании «Леганес» — «Реал». Начало встречи 16 января 2019 года запланировано на 23:30 мск. В первой игре победил «Реал» (3:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 2.15. Шансы «Леганеса» на победу оценены коэффициентом 3.50. Поставить на ничью можно за 3.35.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.02, а на ТМ 2,5 гола — за 1.88.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.75. Победа «Реала» всухую оценивается в 3.62.



Победа «Реала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.42. Победа мадридцев с разгромным счётом оценена в 8.50.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»