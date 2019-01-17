«Барселона» — «Леванте»: котировки на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» — «Леванте». Начало встречи 17 января 2019 года запланировано на 23:30 мск. В первой игре победил «Леванте» (2:1).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.10. Шансы «Леванте» на победу оценены коэффициентом 23.00. Поставить на ничью можно за 10.75.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.55, а на ТМ 3,5 гола — за 2.36.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.87. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 1.98.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.41. Победа сине-гранатовых с разгромным счетом оценена в 1.81.

Проход «Барселоны» оценён в 1.16, проход «Леванте» — в 5.40.

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