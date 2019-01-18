Мария Шарапова — Каролина Возняцки: букмекеры назвали фаворита матча AO

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, вышла в третий круг, разгромив представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 6:2, 6:1. За выход в четвёртый круг Шарапова поспорит с действующей чемпионкой датчанкой Каролиной Возняцки (3).



Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Марии Шараповой оценивается коэффициентом 2.09, победа с форой «+1,5» гейма — 1.89.



Если Каролина Возняцки сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.82. На то, что она отыграет фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.91.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.54. Тотал больше 21,5 геймов идет за 1.86.



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