Согласно котировкам, в матче Бундеслиги «Герта» — «Шальке-04» обе команды забьют

Букмекеры назвали фаворита матча 19-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» — «Шальке-04». Начало встречи 25 января 2019 года запланировано на 22:45 по московскому времени.



Букмекеры считают «Герту» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 2.67. Шансы «Шальке» на победу оценены коэффициентом 2.88. Поставить на ничью можно за 3.30.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.14, а на ТМ 2,5 гола — за 1.79.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.80. Победа берлинцев всухую идёт за 4.30.

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