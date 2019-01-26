Букмекеры назвали фаворитов мужской гонки преследования в Антхольце

Сегодня, 26 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт будет дан в 17:30 мск.



Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (1.60) и француз Мартен Фуркад (5.00). Следом идут австриец Симон Эдер (13.0), немец Арнд Пайффер, французы Антонен Гигонна и Кантен Фийон Майе (по 17.0), а также Эрленн Бьентегор из Норвегии и француз Симон Детьё (по 21.0).



Поставить на Александра Логинова можно за 81.0. Сделать ставку на Евгения Гараничева предлагают за 101.0, а на Матвея Елисеева — в 201.0.



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