Согласно котировкам, в матче Лиги 1 «Дижон» — «Монако» обе команды забьют

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура чемпионата Франции «Дижон» — «Монако». Начало встречи 26 января 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Букмекеры считают «Монако» фаворитом и предлагают поставить на гостей за 2.44. Шансы «Дижона» на победу оценены коэффициентом 3.10. Поставить на ничью можно за 3.40.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.95, а на ТМ 2,5 гола — за 1.95.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.70. Победа монегасков всухую идёт за 4.20.



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