«Лацио» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на Серию А с коэффициентом 3.60

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют и победа «Ювентуса» за 3.60.



«Лацио» при Симоне Индзаги славится атакующей манерой игры — «орлы» традиционно много забивают, но при этом страдает игра в обороне, что мешает команде закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Сейчас «Лацио» только пятый в таблице, набрав 32 очка, и два очка уступает«Милану» (4-е место). Очевидно, что такой расклад неудовлетворителен для «Лацио», однако впереди еще достаточно времени и Индзаги может изменить ситуацию.



«Ювентус» — абсолютно лучшая команда Серии А: коллектив Массимилиано Аллегри с завидной легкостью берет очки и уже имеет на девять баллов больше, чем «Наполи», и это позволяет команде играть без лишнего напряжения. Не так давно «Юве» разобрался с «Миланом» в Суперкубке Италии, обыграв со счетом 1:0, а затем в Серии А разгромил дома «Кьево» — 3:0, хотя мог бы выиграть и более убедительно, реализуй Криштиану Роналду свои многочисленные моменты.



Фаворит в матче очевиден: «Ювентус» надежен и стабилен во всех отношениях, находится в потрясающей форме, да и в классе серьезно превосходит хозяев. Однако легкой жизни на «Олимпико» чемпиону Италии вряд ли стоит ждать — у «Лацио» быстрая и результативная атака, способная «укусить» при малейшей возможности. Предлагаю вариант «обе забьют и победа «Ювентуса» за коэффициент 3.60», — сказал Максим Калиниченко.