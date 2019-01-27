Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть мужской масс-старт в Антхольце

Сегодня, 27 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт будет дан в 17:30 мск.



Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (1.70), француз Мартен Фуркад (9.00) и россиянин Александр Логинов (9.00). Следом идут француз Кентен Фийон Майе (14.0), немец Арнд Пайффер (17.0), французы Симон Детьё (18.0) и Антонен Гигонна (21.0), а также норвежец Тарьей Бё, австриец Юлиан Эберхард, итальянец Лукас Хофер и немец Бенедикт Долль (по 34.0).



Поставить на Евгения Гараничева предлагают за 101.0, а на Матвея Елисеева — за 151.0.



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