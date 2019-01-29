Ализе Корне — Анастасия Павлюченкова: котировки на матч турнира в Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова 29 января сыграет с француженкой Ализе Корне в первом круге St. Petersburg Ladies Open.

Согласно котировкам, у теннисистки из Франции меньше шансов на победу в этом матче. Победа Ализе Корне оценивается коэффициентом 2.88, победа с форой «+2,5» гейма — 2.18.



Если Анастасия Павлюченкова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.45. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.69.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.89. Тотал больше 20,5 гейма идет за 1.90.



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