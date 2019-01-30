Букмекеры: Звонарёва проиграет Гёргес на турнире в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарёва (WC) вышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в двух партиях обыграв соотечественницу Екатерину Макарову (WC) со счётом 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал Вера поспорит с немкой Юлией Гёргес (5).

Согласно котировкам, у теннисистки из Германии больше шансов на победу в этом матче. Победа Веры Звонарёвой оценивается коэффициентом 3.05, победа с форой «+3,5» гейма — 1.90.



Если Юлия Гёргес сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.40. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.90.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.95.



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