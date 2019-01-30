«Челси» выиграет у «Борнмута» в выездном матче АПЛ, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура АПЛ «Борнмут» — «Челси». Начало встречи 30 января 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают «Челси» фаворитом. Ставки на победу синих принимаются с коэффициентом 1.67. На победу «Борнмута» можно поставить за 5.25, на ничью — за 4.20.



Поставить на победу лондонского клуба по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.44. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.40).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.70. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.15.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше данного значения котируется за 2.27. Сухая победа «Челси» идёт за 3.05.



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