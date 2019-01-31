«Жирона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Жирона» — «Реал Мадрид». Это ответная игра 1/4 финала Кубка Испании сезона-2018/19.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.77.



«Мадридский «Реал» не без труда, но дожал «Жирону» у себя дома — 4:2. Затем в чемпионате мадридцы забили четыре в ворота крепкого «Эспаньола». То есть с голами у «Реала» дела наладились. И Бензема начал забивать, и Бэйл забил, вернувшись на поле, и Серхио Рамос забивает. Правда, он получил травму, и не совсем понятно, какого рода. Это всё очень здорово.



Тот гандикап, который «Реал» имеет перед ответной встречей с «Жироной», вселяет определённый оптимизм в умы и сердца болельщиков «Реала». Этого соперника нужно проходить. 4:2 — хороший результат для «Реала» в нынешней форме и в этой системе координат.



«Жироне», хочешь не хочешь, придётся лезть вперёд. Это смелая, агрессивная команда. В последнем туре, правда, ничего команда Эусебио Сакристана не забила «Барселоне». Но, быть может, что-то она оставила для матча с «Реалом». Я не думаю, что она будет отсиживаться в обороне. Выиграть 2:0 у «Реала» будет очень сложно. На голы в этом матче можно закладываться. Я бы рассмотрел вариант «обе забьют» и усилился бы до «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Либо же почти с тем же самым коэффициентом можно взять «тотал больше 3 мячей», — сказал Генич.