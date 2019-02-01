Аналитики: Павлюченкова проиграет Бертенс и покинет турнир в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy, обыграв Елену Остапенко (6) из Латвии со счётом 6:4, 6:4. В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с Кики Бертенс (Нидерланды).

Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Кики Бертенс оценивается коэффициентом 1.83, победа с форой «–1,5» гейма — 1.95.



Если Анастасия Павлюченкова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.08. На то, что она выиграет с форой «+1,5» гейма, можно поставить за 1.87.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.51. Тотал больше 21,5 гейма идет за 1.96.



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