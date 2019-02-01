Согласно котировкам, «РБ Лейпциг» расправится с «Ганновером» в Бундеслиге

Букмекеры назвали фаворита матча 20-го тура чемпионата Германии «Ганновер-96» — «РБ Лейпциг». Начало встречи 1 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ганновер-96» за 5.85. Шансы «РБ Лейпциг» на победу оценены коэффициентом 1.58. Поставить на ничью можно за 4.50.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.63, а на ТМ 2,5 гола — за 2.43.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.67. Победа «РБ Лейпциг» всухую оценивается в 2.95.



Победа «РБ Лейпциг» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.27. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.80).



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