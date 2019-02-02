Аналитики: «Наполи» легко победит «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура Серии А «Наполи» — «Сампдория». Начало встречи 2 февраля 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Сампдории» за 12.25. Шансы «Наполи» на победу оценены коэффициентом 1.31. Поставить на ничью можно за 5.55.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.68, а на ТМ 2,5 гола — за 2.32.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.13. Победа «Наполи» всухую оценивается в 2.03.



Победа «Наполи» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.81.



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