ЦСКА — «Локомотив-Кубань»: котировки на матч Единой лиги ВТБ

Сегодня, 3 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань». Начало — в 17:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу красно-синих в основное время за 1.14. Шансы кубанского клуба оценены в 8.00, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 20.0.



Ставку на победу «Локомотива-Кубань» с учётом ОТ можно сделать за 6.95, а на победу ЦСКА — за 1.12.



Коэффициент на ТБ 166,5 очка — 1.93, а на ТМ 166,5 очка — 1.87. Победа «армейского» клуба с форой "-11,5" оценивается в 1.81, победа «Локомотива-Кубань» с форой "+11,5" — в 2.00.



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