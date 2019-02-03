«Реал» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Алавес» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3,5 мяча за 2.04.



«Реал» потихоньку выходит из кризиса. Уже на третьем месте мадридская команда. Забивать начал «Реал». Четыре забили «Эспаньолу», четыре — «Жироне» в первом кубковом матче. Сейчас «Реал» будет играть с «Алавесом».



Надо сказать, что «Алавес» сейчас не в лучшем состоянии находится. Два поражения подряд потерпела команда Абелардо, ничего не забивала (0:4, 0:1). Сначала уступили «Хетафе», затем — «Райо Вальекано». Не лучшее время сейчас, чтобы приехать к «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», тем более что мадридцы потихоньку набирают форму, а травмированные возвращаются.



Взял бы победу «Реала». В предыдущих двух сезонах «Реал» дома побеждал «Алавес» всухую. Рассмотрел бы и здесь такую ставку. В то же время не так много пропускает «Алавес» в нынешнем сезоне. Много «Реал» не должен им забить. Я бы сыграл «победу «Реала» и тотал меньше 3,5 мяча» за хороший коэффициент (около двоечки). Где-то 2:0 или 3:0 здесь вижу. Надо взять реванш за поражение в матче первого круга», — сказал Генич.