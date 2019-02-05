Согласно котировкам, «Боруссия Д» расправится с «Вердером» в Кубке Германии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала Кубка Германии «Боруссия Д» — «Вердер». Начало встречи 5 февраля 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры считают «Боруссию Д» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.51. Шансы «Вердера» на победу оценены коэффициентом 6.35. Поставить на ничью можно за 4.35.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.38, а на ТМ 3,5 гола — за 1.65.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.60. Победа «шмелей» всухую идёт за 2.94.



Вероятность победы дортмундской «Боруссии» с разгромным счётом оценена в 4.15.

Проход «Боруссии Д» идёт за 1.26, проход «Вердера» за 3.95.

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