«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Торонто Рэпторс», который состоится 6 февраля.



Ставка: победа «Рэпторс» с форой «+6» за 1.77.



«У «Филадельфии» преимущество домашнего паркета, но для «Торонто» данный матч станет лишь четвёртым за десять дней, а «Сиксерс» только-только завершили тяжелое турне по западному побережью. За два последних сезона «Рэпторс» выиграли в пяти из семи очных дуэлях. Очевидно, Ник Нерс и его тренерский штаб знают, как справляться с Эмбиидом, Симмонсом и остальными.



Разумеется, появление в рядах «Филадельфии» Джимми Батлера усилило коллектив Бретта Брауна, но и у «Торонто» теперь есть Кавай. Леонард в текущей регулярке дважды выходил против «Сиксерс», и оба поединка оставались за «Рэпторс». Единственное поражение канадцы потерпели без своей главной звезды.

Хозяевам в предстоящем поединке не помогут давно списанный Фульц и залечивающий повреждение Чендлер, а Джей Джей Редик получил дополнительный отдых и теперь полон сил. Ник Нерс не сможет рассчитывать на Лоури и Валанчюнаса. Формально, оба находятся под вопросом, но в линиях букмекерских контор ставок на личную статистику упомянутых исполнителей нет, следовательно, ожидать их появления на паркете не стоит. Аналитики отдают явное предпочтение «Филадельфии», выставляя уж очень солидный гандикап на гостей. Пожалуй, фора «+6» на «Рэпторс» заслуживает рассмотрения».