Батлер и Леонард устроят перестрелку в Пенсильвании

«Пэйсерс» не без приключений удержали победу над «Пеликанс», принеся рубрике приличные дивиденды. Большую часть встречи гости лидировали в счёте, но «Нью-Орлеан» постоянно отвечал своими выпадами. В концовке подопечные Нэйта Макмиллана допустили глупые ошибки при вводе мяча в игру, однако хозяева не смогли использовать подарки судьбы, и ставка на викторию «Индианы» всё же прошла.

«Индиана» добьёт покалеченный «Нью-Орлеан» Без пяти основных игроков ротации «Пеликанс» не смогут переиграть «Пэйсерс» — в «Большом куше».

Тотал меньше 107,5 очка «Пеликанс» сыграл еле-еле. В заключительной двенадцатиминутке Дариус Миллер забросил несколько классных дальних бомб, что придало импульс «Нью-Орлеану». В решающих минутах «Пэйсерс» действовали уже куда надёжнее, выбранная планка устояла.



Пробил индивидуальный тотал больше 13,5 очка Тёрнер, но от действий центрового «Индианы» осталось двоякое впечатление. Майлз блестяще отработал под своим кольцом, совершив 2 перехвата и сделав 3 блок-шота, но 5 из 17 в поле для парня его способностей выглядят слишком слабо. Благо даже с такой низкой точностью великан отметился 15 баллами за результативность.



Таким образом, банк продолжил рост, и теперь в нём 30 235 фишек.



Заход дня: rteunov выбрал тотал больше 230 очков в матче «Уизардс» — «Хоукс», тотал суммы очков и подборов Андре Драммонда больше 30,5, тотал подборов Джарретта Аллена больше 7,5 и тотал очков Дариуса Миллера больше 12,5 с общим коэффициентом 10.91

«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс»

Выбор №1: победа «Рэпторс» с форой «+6» за 1.77

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 385 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Кавая Леонарда больше 27 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Джимми Батлера больше 20 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

«Сиксерс» и «Рэпторс» сойдутся уже в четвёртый раз в нынешнем сезоне, пока минимальное преимущество на стороне канадцев. «Торонто» уже прилично отстаёт от «Милуоки», а набравший ход «Бостон» не даёт никакой гарантии на завоевание даже второй строчки в конференции. «Филадельфия» продолжает борьбу за попадание в топ-4 на Востоке, что вполне реально, ведь у «Индианы» травмирован Оладипо.



Хозяевам в предстоящем поединке не помогут давно списанный Фульц и залечивающий повреждение Чендлер, а Джей Джей Редик получил дополнительный отдых и теперь полон сил. Ник Нерс не сможет рассчитывать на Лоури и Валанчюнаса. Формально, оба находятся под вопросом, но в линиях букмекерских контор ставок на личную статистику упомянутых исполнителей нет, следовательно, ожидать их появления на паркете не стоит. Аналитики отдают явное предпочтение «Филадельфии», выставляя уж очень солидный гандикап на гостей. Пожалуй, фора «+6» на «Рэпторс» заслуживает рассмотрения.

У «Филадельфии» преимущество домашнего паркета, но для «Торонто» данный матч станет лишь четвёртым за десять дней, а «Сиксерс» только-только завершили тяжелое турне по западному побережью. За два последних сезона «Рэпторс» выиграли в пяти из семи очных дуэлях. Очевидно, Ник Нерс и его тренерский штаб знают, как справляться с Эмбиидом, Симмонсом и остальными.



Разумеется, появление в рядах «Филадельфии» Джимми Батлера усилило коллектив Бретта Брауна, но и у «Торонто» теперь есть Кавай. Леонард в текущей регулярке дважды выходил против «Сиксерс», и оба поединка оставались за «Рэпторс». Единственное поражение канадцы потерпели без своей главной звезды.

Отсутствие Лоури не стоит считать серьёзной потерей. Во-первых, Кайл часто теряется в важных встречах, но Ник Нерс продолжает доверять своему разыгрывающему из-за его статуса, что периодически вредит команде. Во-вторых, в распоряжении «Торонто» есть Ванвлит и Райт, поэтому в количественном составе позиция первого номера у «Рэпторс» укреплена достойно.



Пропуск матча Валанчюнасом хорошей новостью для гостей не назовёшь. Встречи с «Филадельфией» являются одними из немногих в сезоне, когда роль Йонаса существенно возрастает. Литовец даёт отличную защиту против Эмбиида, а потом ещё и изматывает того в нападении. Остаётся верить в Ибаку и Монро, а также адекватное судейство.



«Сиксерс» одержали несколько красивых побед над серьёзными коллективами, и как это часто бывает, начинались разговоры о прогрессирующей скамейке, балансе, найденном Брауном, и прочих замечательных вещах. По факту ничего особенного не произошло. Резервисты любой команды на коротких отрезках способны выстреливать, но на дистанции выше головы не прыгнуть.

У «Филадельфии» есть Эмбиид, Батлер, Симмонс и Редик, а дальше пропасть. Макконнел бьётся изо всех сил, Шамет атакует с дальней дистанции, Мускала и Коркмаз типичные ролевики на несколько минут, Болден и Джонсон дают передышку Эмбииду. Старт у «Сиксерс» более талантливый, но у «Рэпторс» есть Кавай, целая группа исполнителей приличного класса и глубокая скамейка.

Если упрощать до банальностей, то возможно четыре варианта: уверенная победа одной из команд или выигрыш любого коллектива в концовке. Фора «+6» не зайдёт только при серьёзном преимуществе хозяев, к чему маловато предпосылок.



Кайл Лоури не позволил нам прогрузить традиционный низ в личной статистике, поэтому оттолкнёмся от лидеров обоих коллективов. За 1.90 доступен тотал Леонарда больше 27 очков. У форварда «Рэпторс» была отличная серия из четырёх 30+ матчей, после чего скромные 16 и 18 баллов против «Бакс» и «Клипперс». В среднем по сезону у Кавая 27,4 пункта в графе за результативность, а в двух сражения с «Сиксерс» он оба раза переваливал за тридцатку.



В очередной раз в топ-встрече заиграем верх Батлера. У атакующего защитника «Филадельфии» 19,5 очка за поединок, а букмекеры дают тотал ровно 20. Разброс результативности по сезону не позволяет рассчитывать на стабильность и предсказуемость в данном компоненте, но есть один любопытный факт.



Когда у «Сиксерс» возникают трудности, то именно Джимми первым летит спасать команду. Лёгкой прогулки у «Филадельфии» не ожидается, поэтому Эмбииду и Симмонсу явно потребуется подмога.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 28 725 фишек.



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