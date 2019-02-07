Согласно котировкам, ЦСКА победит «Согндал» в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча ЦСКА — «Согндал» (Норвегия). Начало встречи 7 февраля 2019 года запланировано на 14:00 мск.



Аналитики считают «Согндал» аутсайдером. Ставки на победу норвежского клуба принимаются с коэффициентом 8.30. На победу ЦСКА можно поставить за 1.30, на ничью — за 6.25. Наиболее вероятный счёт — 2:1 (6.50).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.70. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.26.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.37, тотал меньше данного значения котируется за 2.90.



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