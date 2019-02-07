БК «Олимп»: суд отпустит Кокорина и Мамаева под подписку о невыезде

Накануне Тверской суд Москвы принял решение продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца – до 8 апреля.

Букмекерская контора «Олимп» запустила 2 специальных предложения, касающихся дальнейшей судьбы футболистов. Продление ареста Кокорина оценивается коэффициентом 2.85, Мамаева – 2.80. На то, что Александр получит тюремный срок, предлагается коэффициент 4.50, Павел – 4.20.

Аналитики высоко оценивают вероятность, что игроков «Зенита» и «Краснодара» отпустят под подписку о невыезде (Кокорина – коэффициент 1.25, Мамаева – коэффициент 1.20). Александр и Павел могут получить домашний арест. Такой исход оценивается коэффициентами 1.80 и 1.50.

Есть шанс, что футболисты получат условный срок. На это предлагается коэффициент 1.65 на обоих футболистов.

Братья Кокорины, а также Мамаев и Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. Срок меры пресечения всех четверых должен был закончиться 8 февраля. При этом ранее арест молодых людей уже продлевали. Изначально он был рассчитан до 8 декабря 2018 года.