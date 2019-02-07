Согласно котировкам, «Лион» расправится с «Генгамом» в 1/8 финала Кубка Франции

Букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала Кубка Франции «Генгам — «Лион», который пройдёт сегодня, 7 февраля 2019 года. Начало запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры считают «Лион» фаворитом и предлагают поставить на гостей за 1.59. Шансы «Генгама» на победу оценены коэффициентом 5.80. Поставить на ничью можно за 4.05.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.81, а на ТМ 2,5 гола — за 2.10.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.79. Победа „Лиона“ с разгромным счётом оценена в 4.85.



Наиболее вероятный счёт — 1:1 (6.85). Проход «Лиона» идёт за 1.30, проход «Генгама» — за 3.60.



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